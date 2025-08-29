Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу корректируется вниз, отыгрывая волну распродаж на вечерних торгах накануне из-за усилившихся сомнений в скором мирном урегулировании военного конфликта на Украине, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $68 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов снизился на 0,7%, лидируют в откате акции "Эн+ груп".

К 07:01 по Москве значение индекса IMOEX2 составило 2890,9 пункта (-0,7%). Цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 августа, составляет 80,2918 руб. (-15,03 копейки).

Подешевели также акции АФК "Система"" (-1,8%), "Северстали" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,6%), "Норникеля" (-1,4%), "Русала" (-1,4%), Сбербанка (-1,1% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (-1,1%), ММК (-1,1%), "Газпрома" (-0,9%), НЛМК (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,2% "префы"), "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), МТС (-0,5%), "Т-Технологий" (-0,5%), "ВК" (-0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,3%) и ПАО "Полюс" (+0,1%).

Основное снижение рынка акций РФ произошло на вечерней сессии в четверг, когда индекс IMOEX2 локально падал до 2870 пунктов после сообщения французской газеты "Фигаро" о мнении канцлера Германии Фридриха Мерца, который считает, что встреча президентов РФ и Украины может не состояться.

"Очевидно, что встречи Зеленского и Путина не будет, хотя Трамп и Путин договаривались о необходимости ее проведения", - заявил Мерц на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции.

Журнал The Atlantic сообщил в четверг со ссылкой на источник, что в администрации США считают, что дальнейшее обсуждение вопросов, связанных с украинским урегулированием, не должно вестись публично. По словам собеседника журнала, президент США Дональд Трамп и его команда продолжают переговорный процесс с Киевом и Москвой для поиска решений конфликта.

Кроме того, согласно источникам The Atlantic, американский лидер "в некоторой степени недоволен президентом Украины Зеленским и Европой, поскольку считает их требования нереалистичными". Отмечается, что, по мнению Трампа, Киеву и Брюсселю следует признать, что Украина "в рамках урегулирования конфликта будет вынуждена потерять часть территорий".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, рынок акций РФ пока не находит поводов для роста на фоне неопределенности по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине, выхода неоднозначной статистики и публикации большого количества корпоративных отчетов.

Индекс Мосбиржи продолжает консолидацию в широком диапазоне 2600-3000 пунктов. Не сумев убедительно выйти за его верхнюю границу, он в начале текущей недели откатился до уровня поддержки в районе 2860 пунктов, который пока устоял. На дневном фрейме все еще сохраняет силу умеренно восходящий тренд, а это значит, что остаются шансы на возврат рынка к 3000 пунктам, считает аналитик.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,5% благодаря сильным макроэкономическим данным, причем индекс S&P 500 (+0,3%) обновил исторический максимум и впервые превысил рубеж 6500 пунктов.

Министерство экономики США повысило оценку роста американской экономики во втором квартале 2025 года до 3,3% в пересчете на годовые темпы с ранее сообщавшихся 3%. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали улучшения оценки до 3,1%.

Участники рынка ждут публикации отчета о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федрезервом. Эти данные будут обнародованы в пятницу, аналитики в среднем ожидают его роста на 2,9% в годовом выражении.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вниз после скачка накануне вечером, когда фьючерс на Brent поднимался до $68,7 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $68,22 за баррель (-0,6%), октябрьская цена фьючерса на WTI - $64,22 за баррель (-0,6%).