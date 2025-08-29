Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 54 беспилотников ВСУ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу над девятью российскими регионами и Черным морем перехвачено и уничтожено 54 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

"С полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

Согласно ему, 18 БПЛА нейтрализовано над Брянской областью, 10 - над Крымом, 9 - над Черным морем, 8 - над Тверской областью, по 2 - над Орловской, Рязанской и Тульской областями, по одному - над Курской, Калужской и Новгородской областями.