Число пострадавших при атаке БПЛА в Орловской области выросло до четырех человек

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об увеличении до четырех человек числа пострадавших в результате ночной атаки БПЛА.

"Уточненная информация по ночным вражеским атакам - количество пострадавших увеличилось до четырех человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в своём телеграм-канале.

Также Клычков добавил, что в результате падения обломков БПЛА в Орле повреждены один многоквартирный дом и хозяйственная постройка, а также личный автотранспорт. В Орловском муниципальном округе повреждения получили два частных дома.

Ранее сообщалось, что четыре здания были повреждены в Орловской области, в том числе в Орле, в результате атаки украинских беспилотников в ночь на пятницу, один человек пострадал.