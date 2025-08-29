Рособрнадзор назвал самоуправством принуждение учителей писать отчеты после ВПР

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Глава Рособрнадзора Анзор Музаев пообещал жесткий разговор с теми образовательными организациями, которые обязывают учителей писать отчеты по итогам проведения всероссийских проверочных работ (ВПР).

"Никаких отчетов по итогам ВПР учитель и школа писать не должны. Подобные случаи - это самоуправство на местах, и по ним у нас будет жесткий разговор", - цитирует Музаева пресс-служба Рособрнадзора.

Он отметил, что ВПР не требуют специальной подготовки, "натаскивания", обращения к репетиторам. Учителю достаточно качественно выстраивать учебный процесс в соответствии с федеральной рабочей программой, создавая условия для максимально полного освоения материалов обучающимися, добавил глава ведомства.

Музаев также сообщил, что совместно с "Народным фронтом" и Общероссийским профсоюзом образования Рособрнадзор осенью проведет анкетирование педагогов образовательных организаций, чтобы получить срез ситуации о бюрократической нагрузке и соблюдении прав педагогов, по итогам которого будет направлен доклад в правительство РФ для формирования дальнейших мер.

В 2026 году ВПР пройдут по 15 учебным предметам. При этом в 6-7 классах не будет ВПР по обществознанию, а в 10 классе добавлена ВПР по биологии. По ряду предметов школам предоставят альтернативную возможность проведения ВПР в компьютерной форме.

Сроки проведения ВПР в новом учебном году сдвинулись - они пройдут с 20 апреля по 20 мая. Конкретные даты проведения ВПР школа определяет самостоятельно.