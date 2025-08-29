Россельхознадзор с 20 сентября может запретить поставки рыбной продукции из Чили

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 20 сентября может запретить поставки рыбной продукции из Чили из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований, сообщила служба.

Ведомство не раз фиксировало несоответствия в сопроводительной документации на эту продукцию из Чили. Отмечались также расхождения в информации, указанной на маркировочных этикетках и заявленной в ветеринарных сертификатах.

Россельхознадзор обратился в Национальную службу по рыболовству и аквакультуре Чили с просьбой принять меры по предотвращению ввоза в Россию рыбных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм.

"В случае повторных выявлений нарушений Россельхознадзор будет вынужден ввести с 20 сентября 2025 года ограничительные меры на поставки чилийских рыбных продуктов в Россию", - говорится в сообщении.