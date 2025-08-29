Упрощенный порядок допуска хирургов к работе продлили до конца 2026 года

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство до конца 2026 года продлило упрощенный порядок допуска врачей к медицинской деятельности через профпереподготовку на трех должностях: анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед и хирург.

"Правительство продлило упрощенный порядок допуска врачей к медицинской деятельности на должностях анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед и хирург до 31 декабря 2026 года. Упрощенный порядок позволяет допускать к такой работе специалистов, имеющих диплом по специальностям "Лечебное дело" или "Педиатрия" и прошедших профессиональную переподготовку", - сообщил Минздрав.

За период действия упрощенный порядок допуска (с конца 2022 года - ИФ) позитивно зарекомендовал себя с точки зрения обеспечения доступности оказания медицинской помощи по указанным профилям. Только в организациях Минздрава возможностью профессиональной переподготовки воспользовались около 1 тысячи специалистов.

При этом число бюджетных мест в ординатуру по указанным трем специальностям были увеличены на 10% с 2 355 мест в 2023 году до 2 580 мест, добавили в Минздраве.

Ранее срок такого упрощенного порядка был ограничен 1 сентября 2025 года.