Поиск

Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина стабилизирующим фактором

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российско-китайское стратегическое партнерство представляет собой стабилизирующий фактор в международной политике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российско-китайская стратегическая связка выступает в качестве стабилизирующего фактора. Будучи двумя крупнейшими державами Евразии, мы не можем игнорировать актуальные вызовы и угрозы - как в масштабах нашего общего континента, так и всего мира. Эта тема неизменно присутствует в двустороннем политическом диалоге", - сказал Путин в интервью китайскому информагентству "Синьхуа" в преддверии визита в Китай.

Президент России отметил, что российские концептуальные предложения построения единого пространства равной и неделимой безопасности в Евразии перекликаются с инициативой председателя КНР Си Цзиньпина по глобальной безопасности.

Путин подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина в многосторонних форматах является значимым фактором глобальной политики. При этом у обеих сторон, по словам президента РФ, широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы.

"Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства с опорой на страны мирового большинства", - сказал Путин.

Он добавил, что российско-китайское взаимодействие на площадке ООН находится на беспрецедентно высоком уровне. Обе страны выступают в пользу реформы Организации, чтобы "она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям".

"В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки. При этом любые преобразования должны быть тщательно выверенными", - подчеркнул Путин.

Россия Владимир Путин Китай партнерство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что РФ и Китай практически не используют в торговле евро и доллар

Обломки БПЛА упали на территории промпредприятия в Тульской области

Введение маркировки звонков от юрлиц потребует значительных затрат от операторов

Что произошло за день: пятница, 29 августа

В администрации президента создается Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству

В России завершено создание госсистемы единого воинского учета

В России завершено создание госсистемы единого воинского учета
Бюджет РФ

Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы

Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы

В Думу внесен законопроект о переводе в целевые всех бюджетных мест в медвузах

Минтранс хочет обязать операторов систем бронирования авиабилетов хранить данные пассажиров

Из-за кризиса в отрасли остановлены 23 угольных предприятия

Из-за кризиса в отрасли остановлены 23 угольных предприятия
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7056 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });