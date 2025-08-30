Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина стабилизирующим фактором

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российско-китайское стратегическое партнерство представляет собой стабилизирующий фактор в международной политике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российско-китайская стратегическая связка выступает в качестве стабилизирующего фактора. Будучи двумя крупнейшими державами Евразии, мы не можем игнорировать актуальные вызовы и угрозы - как в масштабах нашего общего континента, так и всего мира. Эта тема неизменно присутствует в двустороннем политическом диалоге", - сказал Путин в интервью китайскому информагентству "Синьхуа" в преддверии визита в Китай.

Президент России отметил, что российские концептуальные предложения построения единого пространства равной и неделимой безопасности в Евразии перекликаются с инициативой председателя КНР Си Цзиньпина по глобальной безопасности.

Путин подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина в многосторонних форматах является значимым фактором глобальной политики. При этом у обеих сторон, по словам президента РФ, широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы.

"Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства с опорой на страны мирового большинства", - сказал Путин.

Он добавил, что российско-китайское взаимодействие на площадке ООН находится на беспрецедентно высоком уровне. Обе страны выступают в пользу реформы Организации, чтобы "она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям".

"В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки. При этом любые преобразования должны быть тщательно выверенными", - подчеркнул Путин.