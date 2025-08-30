Путин заявил, что РФ и КНР выступают против ревизии итогов Второй мировой войны

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, ревизия ее итогов, закрепленных в Уставе ООН и других международных документах, недопустима, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в интервью информационному агентству "Синьхуа" в преддверии официального визита в Китай выразил признательность китайской стороне за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение КНР. Такое искреннее и ответственное отношение к прошлому, отметил Путин, "разительно отличается от ситуации в некоторых странах Европы, где варварски оскверняются и уничтожаются обелиски и могилы советских воинов-освободителей, ретушируются "неудобные" исторические факты".

"Мы видим, что в ряде государств Запада фактически идет пересмотр итогов Второй мировой войны, откровенно игнорируются вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов. В основе таких опасных тенденций - нежелание вспоминать о прямой вине предшественников нынешних западных элит за развязанную ими мировую войну, стремление вымарать позорные страницы из своей истории, намерение поощрять реваншизм и неонацизм", - подчеркнул президент России.

Историческая правда, добавил он, фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре. "Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента", - посетовал российский лидер.

Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей, сказал Путин. "Закрепленные в Уставе ООН и других международных документах итоги войны незыблемы, их ревизия недопустима. Это - наша общая с китайскими друзьями непоколебимая позиция", - подчеркнул президент РФ.