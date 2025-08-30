Почти 20 самолетов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Сочи

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Из-за временного ограничения работы международного аэропорта в Сочи на прилет и вылет задерживается ряд самолетов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.

"В настоящее время на вылет из аэропорта Сочи задерживаются 12 самолетов, на прилет - шесть. Авиакомпании восстанавливают свое расписание полетов", - сказал представитель пресс-службы.

На время ожидания организованные детские группы размещались в отдельном помещении, пассажирам выдавались специальные коврики комфортного ожидания.

"На запасные аэродромы ушли самолеты: SU-2953 Челябинск - Сочи; SU-1074 Шереметьево - Сочи; UT-517 Нижневартовск - Сочи; N4 524 Екатеринбург - Сочи", - сказал собеседник агентства.

Сообщается, что последние дни августа традиционно отмечаются повышенным пассажиропотоком на вылет из Сочи.

"Авиаперевозчиками ведется работа по обеспечению пассажиров задерживаемых рейсов всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, а в случае длительной задержки - размещением в гостинице", - добавили в пресс-службе.