Площадь пожара на рынке в Волгограде выросла до 3 тыс. кв. м

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Площадь пожара на рынке в Траторозаводском районе Волгограда выросла с 1,2 тыс. кв. метров до 3 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Тушение осложняют плотная застройка и высокая пожарная нагрузка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на месте возгорания организована бесперебойная подача воды.

К тушению пожара привлечены порядка 100 человек и 41 единица техники.

Ранее сообщалось, что в субботу утром загорелся рынок в Тракторозаводском районе Волгограда. Было зафиксировано горение торговых павильонов и продукции на площади 1,2 тыс. кв. метров.