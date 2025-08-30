МИД РФ отверг обвинения Госдепартамента США в нарушении прав человека в России

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали "голословными" обвинения, опубликованные 12 августа Госдепартаментом США в докладе о ситуации с правами человека в России.

"Особое недоумение вызывают абсурдные инсинуации о якобы совершении российскими вооруженными силами и официальными представителями "военных преступлений и преступлений против человечности", "пытках и незаконных убийствах украинских граждан", "принудительной депортации украинцев в Россию", а также "использовании детей в вооруженном конфликте", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном в субботу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, "генерирование в недрах вашингтонской бюрократии подобного рода дезинформации происходит по инерции, заданной еще администрацией экс-президента США Джо Байдена".

При этом, Захарова выразила надежду, что "оздоровление при нынешнем президенте США Дональде Трампе внешнеполитического курса США рано или поздно выразится в отказе за ненадобностью от усердно примерявшейся Вашингтоном на себе в предыдущие десятилетия тоги глобального блюстителя прав человека".