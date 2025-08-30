Поврежденный при падении обломков БПЛА в Краснодаре ТЦ временно закрыт

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Торговый центр, который был поврежден в результате падения обломков БПЛА в Краснодаре, временно закрыт, сообщили в краевом оперативном штабе.

Отмечается, что ТЦ не будет работать в субботу. Поврежден фасад торгового центра.

В администрации города сообщили, что это связано с проведением восстановительных работ на фасадной части здания и приведением в порядок прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 августа силами ПВО было уничтожено 86 украинских беспилотников над десятью регионами России и над акваторией Черного моря, в том числе 11 - над территорией Краснодарского края.