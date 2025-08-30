Герасимов заявил, что группировка "Днепр" развивает наступление в Запорожской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские войска ведут активные действия по установлению контроля над тремя населенными пунктами Запорожской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Войска группировки "Днепр", развивая наступление на ореховском направлении, овладели шестью населенными пунктами в Запорожской области (Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки, Лобковое). Ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней", - сообщил Герасимов, чьи слова привели в Минобороны РФ в субботу.