Восстановлено расписание аэропорта Сочи после введения ограничений на прилет и вылет самолетов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в воскресенье.

"После введения временных ограничений на прием и выпуск ВС (воздушных судов), вводимых ночью 30 августа, расписание восстановилось", - сказал представитель пресс-службы.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

"В настоящее время задержано на вылет 8 рейсов из-за позднего прибытием воздушных судов", - уточнил собеседник.

Ранее сообщалось, что 30 августа на прилет задерживается 12 авиарейсов, на вылет - шесть.