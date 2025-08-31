Морской пассажирский транспорт в третий раз за день прервал работу в Севастополе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта временно приостановили в Севастополе третий раз за день, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в воскресенье.

О причинах не сообщается. Для пассажиров будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в дирекции.

Первый раз остановка продлилась около 10 минут утром в воскресенье, второй раз - около часа.