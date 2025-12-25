Поиск

Сергей Удальцов получил шесть лет по делу об оправдании терроризма

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова виновным в оправдании терроризма.

"Назначить Удальцову наказание в виде 6 лет лишения свободы", - огласил приговор судья.

Отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима.

После оглашения приговора, Удальцов заявил, что объявляет голодовку. Приговор он обжалует.

На прениях сторон прокурор просил для Удальцова семь лет колонии со штрафом в 300 тысяч рублей. Защита настаивала на его полном оправдании.

Удальцов был задержан в январе 2024 года и с тех пор находится под стражей. Вину он не признает.

По словам Удальцова, в качестве оправдания терроризма следствие вменяет ему посты в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе.

В 2014 году Удальцов был осужден на четыре с половиной года колонии по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовке к организации дальнейших беспорядков в России. Он отбыл полный срок и освободился в августе 2017 года

Сергей Удальцов Левый фронт
