Таможня РФ с 1 сентября получила полномочия по ветсанконтролю в ряде пропускных пунктов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Таможенные органы РФ с 1 сентября 2025 года получили полномочия по проведению федерального государственного ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля (надзора), а также санитарно-карантинного контроля в ряде пропускных пунктов на госгранице.

Соответствующее распоряжение правительства, подписанное 20 мая 2025 года, вступает в силу с 1 сентября. Такое решение принято в соответствии со статьей 14 закона "О ветеринарии", статьей 30 закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 28 закона "О карантине растений", говорится в документе.

Автомобильные пункты пропуска: Вяртсиля, Куничина Гора, Мамоново (Гжехотки), Тагиркент-Казмаляр, Шумилкино, Яраг-Казмаляр. Железнодорожные: Забайкальск, Наушки, Нижнеленинское, Соловьевск. Воздушные: Екатеринбург (Кольцово), Иркутск, Омск (Центральный).

Вяртсиля Иркутск Екатеринбург Забайкальск
Теплый сентябрь прогнозируется на территории России

Самозапрет на кредиты с 1 сентября можно установить в МФЦ

В России начинается новый учебный год

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре повышается до 5,7 тыс. руб./т

Пушилин заявил о полном контроле российской армии над югом ДНР

Что произошло за день: воскресенье, 31 августа

Песков отметил, что беседа Путина и Пашиняна была продолжительной и очень хорошей

Ушаков сообщил о большом внимании к Путину и делегации РФ на мероприятиях саммита ШОС

Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Путин встречается в Китае с премьером Армении

