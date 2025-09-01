Таможня РФ с 1 сентября получила полномочия по ветсанконтролю в ряде пропускных пунктов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Таможенные органы РФ с 1 сентября 2025 года получили полномочия по проведению федерального государственного ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля (надзора), а также санитарно-карантинного контроля в ряде пропускных пунктов на госгранице.

Соответствующее распоряжение правительства, подписанное 20 мая 2025 года, вступает в силу с 1 сентября. Такое решение принято в соответствии со статьей 14 закона "О ветеринарии", статьей 30 закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 28 закона "О карантине растений", говорится в документе.

Автомобильные пункты пропуска: Вяртсиля, Куничина Гора, Мамоново (Гжехотки), Тагиркент-Казмаляр, Шумилкино, Яраг-Казмаляр. Железнодорожные: Забайкальск, Наушки, Нижнеленинское, Соловьевск. Воздушные: Екатеринбург (Кольцово), Иркутск, Омск (Центральный).