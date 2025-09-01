Поиск

Песков заявил, что Путин пока не общался с Алиевым на саммите ШОС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Отдельного общения президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на "полях" саммита ШОС сегодня пока еще не было, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, отдельного общения сегодня еще пока не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В понедельник Путин и Алиев вместе с другими лидерами принимали участие во встрече ШОС+, которая прошла в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

Возможность для общения у президентов по-прежнему сохраняется, оба лидера будут присутствовать в Пекине на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Накануне Песков выражал надежду, что встреча Путина с Алиевым может состояться в понедельник. "Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра "на полях" заседания ШОС пересечься", - сказал Песков.

