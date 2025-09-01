Поиск

КТК заявил об отсутствии превышений ПДК загрязняющих веществ после ликвидации разлива нефти

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" сообщает об итогах экологического мониторинга морской воды и атмосферного воздуха в районе морского терминала после ликвидации нештатной ситуации, произошедшей 29 августа.

"Загрязнений береговой полосы не зафиксировано. Сорбенты в ходе ликвидации последствий нештатной ситуации не применялись. Контроль морской воды на содержание нефтепродуктов осуществляется дважды в сутки с привлечением сторонней аккредитованной лаборатории. За истекший период отобрано 115 проб. Согласно данным экомониторинга, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воде и воздухе после завершения операции по ЛРН (ликвидации разлива нефти) с 30 августа 2025 года не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период проведения операции по ЛРН отбор проб в районе ВПУ и в районе установки боновых ордеров проводился с судна, участвовавшего в локализации и ликвидации разлива нефти. После завершения работ было выбрано пять контрольных точек для отбора проб: восточнее от ВПУ-2 в сторону с. Широкая балка, в километре от ВПУ-3 в сторону берега, напротив пляжа пос. Дюрсо, напротив СОК "Фрегат" (ур. Сухая щель), в районе Малого Утриша.

"С вечера 30 августа 2025 года и по настоящее время отбор проб проводится в указанных выше контрольных точках дважды в день - утром и вечером", - уточняет консорциум

Как сообщалось, нештатная ситуация произошла 29 августа при грузовой операции на танкере T. Semahat через шланги выносного причального устройства №2, в результате некоторое количество нефти вышло на поверхность моря. Причины произошедшего устанавливаются, ВПУ-2 выведено из эксплуатации на неопределенный срок.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум отправил по системе 63,01 млн тонн нефти, ожидаемый объем транспортировки в 2025 году - около 74 млн тонн.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Апелляционный суд оставил в силе решение о передаче "Домодедово" государству

Компенсация потерь авиакомпаний РФ из-за ограничений полетов пока не рассматривается

В ЦПК заявили, что сквозные трещины на российском сегменте МКС загерметизированы

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга

Прилет более 30 рейсов задерживается в новосибирском аэропорту

Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне в Краснодарском крае потушен

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%, лидируют бумаги "Русала"

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });