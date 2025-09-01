КТК заявил об отсутствии превышений ПДК загрязняющих веществ после ликвидации разлива нефти

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" сообщает об итогах экологического мониторинга морской воды и атмосферного воздуха в районе морского терминала после ликвидации нештатной ситуации, произошедшей 29 августа.

"Загрязнений береговой полосы не зафиксировано. Сорбенты в ходе ликвидации последствий нештатной ситуации не применялись. Контроль морской воды на содержание нефтепродуктов осуществляется дважды в сутки с привлечением сторонней аккредитованной лаборатории. За истекший период отобрано 115 проб. Согласно данным экомониторинга, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воде и воздухе после завершения операции по ЛРН (ликвидации разлива нефти) с 30 августа 2025 года не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период проведения операции по ЛРН отбор проб в районе ВПУ и в районе установки боновых ордеров проводился с судна, участвовавшего в локализации и ликвидации разлива нефти. После завершения работ было выбрано пять контрольных точек для отбора проб: восточнее от ВПУ-2 в сторону с. Широкая балка, в километре от ВПУ-3 в сторону берега, напротив пляжа пос. Дюрсо, напротив СОК "Фрегат" (ур. Сухая щель), в районе Малого Утриша.

"С вечера 30 августа 2025 года и по настоящее время отбор проб проводится в указанных выше контрольных точках дважды в день - утром и вечером", - уточняет консорциум

Как сообщалось, нештатная ситуация произошла 29 августа при грузовой операции на танкере T. Semahat через шланги выносного причального устройства №2, в результате некоторое количество нефти вышло на поверхность моря. Причины произошедшего устанавливаются, ВПУ-2 выведено из эксплуатации на неопределенный срок.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум отправил по системе 63,01 млн тонн нефти, ожидаемый объем транспортировки в 2025 году - около 74 млн тонн.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.