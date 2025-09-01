Поиск

Товарооборот продукции АПК между РФ и Ираном в I полугодии вырос на 15%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Товарооборот продукции АПК между РФ и Ираном в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15%, сообщает Минсельхоз.

В том числе экспорт российской продукции увеличился на 16% благодаря росту поставок подсолнечного и рапсового масел, пшеницы и чечевицы. Кроме того, начались отгрузки соевого масла. Натуральные показатели ведомство не приводит.

Основу российского экспорта составляют зерновая, масложировая и мясная продукция. Перспективным направлением являются поставки минеральных удобрений.

РФ, в свою очередь, закупает в Иране орехи, овощи, фрукты и ракообразных.

"Для дальнейшего развития торговли продолжается активный диалог надзорных ведомств. Ведется работа по расширению взаимного доступа производителей на рынки двух стран", - говорится в сообщении.

РФ также готова развивать сотрудничество с Ираном в области селекции и генетики, наращивать поставки отечественных вакцин для сельхозживотных и усиливать взаимодействие по другим направлениям. Хорошие перспективы есть и в сфере подготовки кадров для АПК. В настоящее время в вузах Минсельхоза РФ обучаются более 150 студентов из Ирана.

Минсельхоз РФ Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Апелляционный суд оставил в силе решение о передаче "Домодедово" государству

Компенсация потерь авиакомпаний РФ из-за ограничений полетов пока не рассматривается

В ЦПК заявили, что сквозные трещины на российском сегменте МКС загерметизированы

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга

Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга

Прилет более 30 рейсов задерживается в новосибирском аэропорту

Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне в Краснодарском крае потушен

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%, лидируют бумаги "Русала"

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });