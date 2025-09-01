Товарооборот продукции АПК между РФ и Ираном в I полугодии вырос на 15%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Товарооборот продукции АПК между РФ и Ираном в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15%, сообщает Минсельхоз.

В том числе экспорт российской продукции увеличился на 16% благодаря росту поставок подсолнечного и рапсового масел, пшеницы и чечевицы. Кроме того, начались отгрузки соевого масла. Натуральные показатели ведомство не приводит.

Основу российского экспорта составляют зерновая, масложировая и мясная продукция. Перспективным направлением являются поставки минеральных удобрений.

РФ, в свою очередь, закупает в Иране орехи, овощи, фрукты и ракообразных.

"Для дальнейшего развития торговли продолжается активный диалог надзорных ведомств. Ведется работа по расширению взаимного доступа производителей на рынки двух стран", - говорится в сообщении.

РФ также готова развивать сотрудничество с Ираном в области селекции и генетики, наращивать поставки отечественных вакцин для сельхозживотных и усиливать взаимодействие по другим направлениям. Хорошие перспективы есть и в сфере подготовки кадров для АПК. В настоящее время в вузах Минсельхоза РФ обучаются более 150 студентов из Ирана.