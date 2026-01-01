В Херсонской области по уточненным данным погибли 24 человека, 29 пострадали

Последствия атаки дронов ВСУ на кафе в поселке Хорлы Херсонской области Фото: Пресс-служба губернатора Херсонской области/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Херсонской области в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах погибли 24 человека, 29 пострадали, привел уточненные данные пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

В настоящее время семь взрослых и три ребенка доставлены в больницы Скадовска и Чаплинки (Херсонская область), трое взрослых и ребенок направлены на лечение в Крым - в Симферопольскую больницу №6. У всех пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы. Остальные получили медицинскую помощь амбулаторно.

Из-за атаки беспилотников ВСУ в новогоднюю ночь начался пожар в кафе, пристроенному к трехэтажному зданию гостиницы. Потушить пожар удалось к 8:40 мск на площади 500 кв. метров.

Губернатор области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале сообщил, что 2 и 3 января объявлены в регионе днями траура.