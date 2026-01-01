В России повысились минимальные цены на водку, коньяк и бренди

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Минимальные цены на водку, коньяк и бренди повышаются в России с 1 января 2026 года.

Согласно приказу Минфина, минимальная розничная цена водки составит 409 рублей за 0,5 литра, бренди - 605 рублей, коньяка - 755 рублей за 0,5 литра. В 2025 году минимальная розничная цена водки составляла 349 рублей за 0,5 литра, бренди - 472 рубля, коньяка - 651 рубль.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей теперь составляет 337 рублей (287 рублей в 2025 году), оптовая - 351 рубль (299 рублей) за 0,5 литра.

Минимальная отпускная цена на бренди повышена до 457 рублей (364 рубля) за 0,5 литра, оптовая - до 463 рублей (383 рубля), на коньяк - отпускная до 546 рублей (500 рублей), оптовая - до 577 рублей (527 рублей).

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк и бренди, с 2016 года - на шампанское.