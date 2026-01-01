Свыше 2,1 млн россиян посетили новогодние гуляния в РФ

Жители Новосибирска смотрят обращение президента РФ Владимира Путина во время новогодних гуляний Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России обеспечили общественный порядок более 2 млн россиян в новогоднюю ночь, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"В 4,8 тыс. различных праздничных мероприятий приняли участие свыше 2,1 млн жителей страны. В результате принятых мер нарушений правопорядка в ночь на 1 января не допущено", - сказала Волк журналистам в четверг.

Общественный порядок в новогоднюю ночь обеспечивали свыше 50 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных организаций.

"Полицейские продолжают нести службу в местах народных гуляний", - подчеркнула представитель полиции.