В России ожидают осуждения мировыми лидерами удара по селу в Херсонской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Мировое сообщество должно осудить ночной удар по кафе и гостинице в Херсонской области, в результате которого погибли люди, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ждем отчетливой реакции осуждения от мирового сообщества, от лидеров государств", - написала Матвиенко в своем телеграм-канале.

По мнению Матвиенко, представители "киевской верхушки" "точно знали, что там мирные отдыхающие, семьи с детьми, и атаковали осознанно". Она назвала эти действия "абсолютным нравственным уродством". И те, кто это совершил не имеют "никакого морального права представлять власть в нормальном обществе, претендовать на поддержку в народе", уверена спикер СФ.

"Тем более у них не должно быть политического будущего", - заявила Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах погибли 24 человека, 29 пострадали.