Поиск

В России ожидают осуждения мировыми лидерами удара по селу в Херсонской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Мировое сообщество должно осудить ночной удар по кафе и гостинице в Херсонской области, в результате которого погибли люди, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ждем отчетливой реакции осуждения от мирового сообщества, от лидеров государств", - написала Матвиенко в своем телеграм-канале.

По мнению Матвиенко, представители "киевской верхушки" "точно знали, что там мирные отдыхающие, семьи с детьми, и атаковали осознанно". Она назвала эти действия "абсолютным нравственным уродством". И те, кто это совершил не имеют "никакого морального права представлять власть в нормальном обществе, претендовать на поддержку в народе", уверена спикер СФ.

"Тем более у них не должно быть политического будущего", - заявила Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах погибли 24 человека, 29 пострадали.

Валентина Матвиенко Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия передаст США доказательства БПЛА-атак Украины резиденции президента РФ

В России ожидают осуждения мировыми лидерами удара по селу в Херсонской области

Свыше 2,1 млн россиян посетили новогодние гуляния в РФ

 Свыше 2,1 млн россиян посетили новогодние гуляния в РФ

В России повысились минимальные цены на водку, коньяк и бренди

В МИД РФ назвали спланированной заранее атаку украинских БПЛА в Херсонской области

В Херсонской области по уточненным данным погибли 24 человека, 29 пострадали

 В Херсонской области по уточненным данным погибли 24 человека, 29 пострадали

Массовый налет украинских БПЛА совершен по резервуарному парку в Татарстане

Минобороны РФ заявило об отражении двух атак ВСУ в районе Купянска

Обломки БПЛА упали на территории промпредприятия на Кубани, пострадавших нет

В больницы после атаки на Херсонскую область обратились 26 человек

 В больницы после атаки на Херсонскую область обратились 26 человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8033 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });