В МИД РФ назвали спланированной заранее атаку украинских БПЛА в Херсонской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Атака ВСУ в новогоднюю ночь на Херсонскую область по кафе и гостинице была заранее спланирована, заявили в МИД РФ.

"Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах погибли 24 человека, 29 пострадали.

"По состоянию на 11:30 (мск - ИФ) 1 января пострадали 53 человека (в том числе 5 детей), из них 24 человека погибли, в том числе один ребенок", - сообщил Василенко журналистам в четверг.

В настоящее время семь взрослых и три ребенка доставлены в больницы Скадовска и Чаплинки (Херсонская область), трое взрослых и ребенок направлены на лечение в Крым - в Симферопольскую больницу №6. У всех пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы. Остальные получили медицинскую помощь амбулаторно.

Из-за атаки беспилотников ВСУ в новогоднюю ночь начался пожар в кафе, пристроенному к трехэтажному зданию гостиницы. Потушить пожар удалось к 8:40 мск на площади 500 кв. метров.

Губернатор области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале сообщил, что 2 и 3 января объявлены в регионе днями траура.