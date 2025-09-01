Поиск

ВС Марий Эл отменил домашний арест основателю IT-компании iSpring Ускову

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Марий Эл в понедельник принял решение отменить меру пресечения в виде домашнего ареста основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову, сообщает официальный телеграм-канал судов республики.

"1 сентября 2025 года Верховным судом Республики Марий Эл рассмотрены апелляционные жалобы защитников на постановление Йошкар-Олинского городского суда об изменении меры пресечения в виде запрета определённых действий на меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора по стратегии "Ричмедиа", - говорится в сообщении.

Апелляционные жалобы защитников удовлетворены. "Постановление суда первой инстанции отменено, ходатайство следователя оставлено без удовлетворения", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе компании iSpring "Интерфаксу" уточнили, что ООО "Ричмедиа" - это юридическое лицо iSpring, а основатель компании Усков в данный момент занимает пост директора по стратегии.

В августе сообщалось, что Йошкар-Олинский городской суд отправил Ускова под домашний арест. Отмечалось, что "ходатайство следователя судом удовлетворено в связи с нарушением обвиняемым условий ранее избранной меры пресечения".

Усков был задержан в Марий Эл 10 февраля по подозрению в мошенничестве, сообщал ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В офисе iSpring прошли обыски.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточняли, что Усков был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с приобретением муниципальных земельных участков по заниженной цене. Также в рамках дела были задержаны глава администрации Оршанского района Марий Эл и его заместитель.

Следственный комитет РФ сообщал о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту махинаций с муниципальными земельными участками. Подозреваемыми по нему проходят предприниматель и глава муниципального образования.

12 февраля Йошкар-Олинский горсуд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о помещении Ускова под домашний арест и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Компания iSpring занимается разработкой программных продуктов для корпоративного обучения, базируется в Йошкар-Оле.

