Испытания поездов для ВСМ начнутся летом 2027 года

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" получит поезда для испытания на высокоскоростной магистрали (ВСМ) летом 2027 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов журналистам в Екатеринбурге во вторник.

"Срок у нас понятен, мы в марте 2027 года должны завершить и летом отдать, собственно, два поезда нашим коллегам из "Российских железных дорог", чтобы они провели уже испытания непосредственно на тех участках, которые будут готовы к тому моменту", - сказал он в ходе посещения площадки "Уральских локомотивов" (Свердловская область, входят в холдинг "Синара-Транспортные машины" группы "Синара), которые занимаются созданием поездов для ВСМ.

Министр добавил, что Evraz приступил к созданию рельсов для ВСМ. АО "Русские электрические двигатели" занимается выпуском двигателей для высокоскоростного поезда: девять узлов уже проходят испытания, еще 30 проавансированы.

"Мы не переживаем, пока мы находимся в графике, нет никаких оснований думать, что мы не уложимся", - отметил Алиханов.

Сертификационные испытания поездов для ВСМ планируется провести до конца первого квартала 2028 года.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщал, что поезд для ВСМ в будущем будет беспилотным, управляемым с помощью искусственного интеллекта.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Протяженность магистрали будет равна 679 км. С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут. Запуск ветки предполагается в 2028 году. Ожидается, что ежегодно ВСМ Москва-Петербург будут пользоваться не менее 23 млн человек.

