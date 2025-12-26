Кремль проанализировал доклад Дмитриева об итогах переговоров в Майами

По поручению Путина уже состоялся контакт между РФ и США, сообщил Песков

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле проанализировали информацию, которую спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предоставил главе российского государства Владимиру Путину по итогам своих переговоров в Майами, и по поручению Путина уже состоялся контакт между представителями российской и американской администраций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"После того, как Кирилл Дмитриев доложил президенту об итогах своей поездки в Америку, об итогах своих контактов с американцами, эта информация была проанализирована, и по поручению президента Путина состоялся контакт между представителями администрации России и Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, "условлено продолжать диалог".

На вопрос "Интерфакса", кто именно представлял РФ и США в ходе последних контактов, представитель Кремля ответил: "Я могу сказать, что от администрации президента был Юрий Ушаков (помощник главы государства - ИФ), а от Белого дома было несколько собеседников".

Ранее сообщалось, что Дмитриев 21 декабря приезжал в Майами для переговоров по украинскому урегулированию. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.







