Поиск

Кремль проанализировал доклад Дмитриева об итогах переговоров в Майами

По поручению Путина уже состоялся контакт между РФ и США, сообщил Песков

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле проанализировали информацию, которую спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предоставил главе российского государства Владимиру Путину по итогам своих переговоров в Майами, и по поручению Путина уже состоялся контакт между представителями российской и американской администраций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"После того, как Кирилл Дмитриев доложил президенту об итогах своей поездки в Америку, об итогах своих контактов с американцами, эта информация была проанализирована, и по поручению президента Путина состоялся контакт между представителями администрации России и Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, "условлено продолжать диалог".

На вопрос "Интерфакса", кто именно представлял РФ и США в ходе последних контактов, представитель Кремля ответил: "Я могу сказать, что от администрации президента был Юрий Ушаков (помощник главы государства - ИФ), а от Белого дома было несколько собеседников".

Ранее сообщалось, что Дмитриев 21 декабря приезжал в Майами для переговоров по украинскому урегулированию. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.



Кирилл Дмитриев Дмитрий Песков США Владимир Путин Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд приговорил к 12 годам бывшего сотрудника МИД РФ по делу о госизмене

Кремль проанализировал доклад Дмитриева об итогах переговоров в Майами

Мантуров сообщил, что РФ откладывает поставки оружия за рубеж, так как в приоритете - снабжение войск

Скрывавшийся 12 лет экс-чиновник Минсельхоза осужден на 13 лет за мошенничество

ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

 ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

Издатель "Медузы" Тимченко заочно приговорена к пяти годам колонии

 Издатель "Медузы" Тимченко заочно приговорена к пяти годам колонии

Бывший курский депутат Васильев приговорен к 5,5 годам заключения

ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

 ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

 Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7973 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });