Бывший курский депутат Васильев приговорен к 5,5 годам заключения

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Курска вынес обвинительный приговор бывшему депутату Курской облдумы Максиму Васильеву за растрату бюджетных средств, выделенных для возведения фортификационных сооружений на территории региона, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы области.

Суд признал Васильева виновным по ч. 4 ст. 160 УК (хищение денежных средств в особо крупном размере, с использованием служебного положения, в составе организованной группы). Васильев приговорен к 5,5 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей.

Гражданский иск, заявленный АО "Корпорация развития Курской области", удовлетворен в полном объеме. С Васильева, солидарно с ранее осужденным подрядчиком, гендиректором ООО "Сиэми" Виталием Синьговским, взысканы 152 800 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Васильев был арестован в апреле 2025 года по решению Мещанского суда Москвы по делу о растрате. Сообщалось, что по этому же делу проходят бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов.

По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили организованной группой, которая похитила бюджетные денежные средства совместно с руководством "Корпорации развития Курской области". По этому делу также арестованы трое руководителей корпорации и руководители компаний, получивших денежные средства и не выполнивших необходимые строительные работы.

20 января Ленинский суд Курска рассмотрит гражданский иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства денежных средств Васильева, который является одним из ответчиков по иску на 3,2 млрд рублей, заявленному Генпрокуратурой из-за хищений на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.