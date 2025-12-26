Мантуров сообщил, что РФ откладывает поставки оружия за рубеж, так как в приоритете - снабжение войск

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Поставки вооружения и военной техники по экспортным контрактам вынужденно откладываются, в приоритет ставятся поставки в войска, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"У нас очень много запросов. Мы вынуждены, естественно, ставив в приоритет задачи министерства обороны, несколько откладывать планы по поставкам нашим дружественным странам, но не за горами этот период, поэтому точно будем наращивать военно-техническое сотрудничество", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"И, конечно же, мы не отбрасываем ту программу, которая касалась диверсификации. Поэтому на этих же мощностях будет производиться гражданская продукция", - отметил он.