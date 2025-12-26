Поиск

Скрывавшийся 12 лет экс-чиновник Минсельхоза осужден на 13 лет за мошенничество

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Липецкой области признал бывшего чиновника Минсельхоза РФ Олега Донских виновным по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

"Суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы, отбывать которое он будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по ч.4 ст.159 и ч.1 ст.222 (мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору и незаконное хранение огнестрельного оружия) УК РФ.

"Установлено, что в период с 2007 по 2011 год Донских совместно с другими лицами разработал преступную мошенническую схему хищения денежных средств ОАО "Росагролизинг" и ОАО "Россельхозбанк", - говорится в сообщении.

В частности, по данным следствия, с помощью подконтрольных ему и его соучастникам юридических лиц Донских заключал фиктивные договоры лизинга, а также договоры на получение кредитов для приобретения различного оборудования и товаров.

"Однако полученные заёмные деньги не были использованы по целевому назначению, а похищены Донских и его соучастниками", - отмечается в пресс-релизе.

Ущерб от их действий оценили в более чем 2,6 млрд рублей.

Кроме того, экс-чиновник признан виновным в хранении огнестрельного оружия - переделанного под стрельбу патронами 5,6 мм револьвера системы "Наган", который был обнаружен при обыске по месту его жительства.

"После совершения преступлений Донских скрылся, находился в розыске более 12 лет и был задержан правоохранительными органами в 2024 году", - добавили в прокуратуре.

По данным из открытых источников, Донских занимал пост директора департамента административной работы и внешних связей министерства сельского хозяйства РФ с июня 2009 года по февраль 2012 года.

