Издатель "Медузы" Тимченко заочно приговорена к пяти годам колонии

Галина Тимченко

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил к пяти годам колонии медиаменеджера Галину Тимченко (признана в России иноагентом) по делу об организации деятельности нежелательной организации, сообщила прокуратура Москвы.

Также суд лишил ее права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на пять лет.

Тимченко признана виновной по ч. 3 ст. 284.1 УК (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

Она объявлена в розыск и заочно арестована.

"Установлено, что основатель и главный редактор иностранной неправительственной организации Тимченко, будучи привлеченной к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации Limited Liability Company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза") (Латвийская Республика) (признано в России иноагентом), в отношении которой Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации, находясь за пределами Российской Федерации, продолжает совершать действия, направленные на продолжение функционирования указанной организации", - заявили в прокуратуре.

Тимченко также вменили распространение на страницах в одном из видеохостингов контента о событиях в России.

30 августа 2024 Тимченко была признана иноагентом. Минюст тогда вменил ей распространение контента иноагентов, выступления проотив СВО, распространение фейков о российских властях.

23 апреля 2021 года Минюст внес в реестр СМИ - иностранных агентов Medusa Project ("Медуза"). Согласно реестру, "Медуза" является юридическим лицом, зарегистрированным в 2014 году в Латвийской Республике (SIA Medusa Project).

В январе 2023 года Генпрокуратура признала деятельность проекта нежелательной в России. Ресурсы Meduza в России блокируются.