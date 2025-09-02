Путин на встрече с Фицо предложил закрыть Украине поставки газа по реверсу и электричества из Европы

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил ограничить Украине поставки газа по реверсу и электричества из Европы, чтобы Киев перестал наносить удары по ведущей на Запад энергетической инфраструктуре.

"Украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнерам. Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа по реверсу, закройте им поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", - сказал Путин на встрече с премьером этой страны Робертом Фицо в Пекине.



