Президент РФ и премьер Словакии продолжили в Пекине беседу один на один

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжают переговоры тет-а-тет.

Путин и Фицо проводят переговоры "на полях" мероприятий в Пекине, встреча началась с участием членов делегаций двух стран.

"Сейчас лидеры остались "один на один" и продолжается обмен по более чувствительным вопросам", - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он назвал встречу "очень полезной".