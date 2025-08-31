Ученые заявили, что выброс солнечной плазмы достигнет Земли в ночь на 2 сентября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли в ночь на 2 сентября, возможны бури уровня G3, сообщили в воскресенье в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Сформированы результаты моделирования движения вчерашнего выброса плазмы вдоль линии Солнце-Земля. Согласно расчетам, солнечное вещество придет к Земле уже завтра, 1 сентября, между 23 и 24 часами по московскому времени", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, наиболее вероятным считается прогноз бурь уровня G3, которые не наблюдались около трех месяцев, с вероятностью примерно 20% выхода в максимуме на уровень G4.

"Вероятность бурь высшего 5-го уровня практически исключена - составляет менее 1%. В момент удара по магнитосфере и последующие несколько часов ожидаются интенсивные полярные сияния с нижней границей на широте 55 градусов", - отмечают специалисты лаборатории.

Согласно сообщению, на Солнце сохраняется высокая вероятность вспышек высшего уровня мощности и повторных выбросов плазмы в сторону Земли.