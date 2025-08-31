Поиск

Ученые заявили, что выброс солнечной плазмы достигнет Земли в ночь на 2 сентября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли в ночь на 2 сентября, возможны бури уровня G3, сообщили в воскресенье в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Сформированы результаты моделирования движения вчерашнего выброса плазмы вдоль линии Солнце-Земля. Согласно расчетам, солнечное вещество придет к Земле уже завтра, 1 сентября, между 23 и 24 часами по московскому времени", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, наиболее вероятным считается прогноз бурь уровня G3, которые не наблюдались около трех месяцев, с вероятностью примерно 20% выхода в максимуме на уровень G4.

"Вероятность бурь высшего 5-го уровня практически исключена - составляет менее 1%. В момент удара по магнитосфере и последующие несколько часов ожидаются интенсивные полярные сияния с нижней границей на широте 55 градусов", - отмечают специалисты лаборатории.

Согласно сообщению, на Солнце сохраняется высокая вероятность вспышек высшего уровня мощности и повторных выбросов плазмы в сторону Земли.

Солнце Земля РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидер Китая поддержал вступление Армении и Азербайджана в ШОС

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 августа

Путин прибыл в Китай

Путин прибыл в Китай

Мэр Чикаго подписал указ о защите прав жителей в случае ввода в город Нацгвардии

Барделла призвал к созданию союза правых сил, выступающих против политики Макрона

Барделла призвал к созданию союза правых сил, выступающих против политики Макрона

Что произошло за день: суббота, 30 августа

Урсула фон дер Ляйен назвала безопасность Украины безопасностью всей Европы

Хуситы признали гибель премьера их правительства при ударе Израиля по Сане

Хуситы признали гибель премьера их правительства при ударе Израиля по Сане

Во Львове убит бывший глава парламента Украины

Не менее трех человек погибли в Индонезии в ходе беспорядков

Не менее трех человек погибли в Индонезии в ходе беспорядков
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7076 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });