Месторождение Благодатное позволит "Хайлэнд Голд" продлить работу "Белой Горы" минимум до 2030 года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Хайлэнд Голд" Владислава Свиблова заключила соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о сотрудничестве по проекту освоения золоторудного месторождения Благодатное в Хабаровском крае.

Руду с Благодатного, как и планировалось ранее, "Хайлэнд Голд" будет перерабатывать на действующей золотоизвлекательной фабрике "Белая Гора".

Как говорится в сообщении КРДВ, освоение Благодатного позволит продлить срок работы промплощадки "Белая Гора" как минимум до 2030 года.

