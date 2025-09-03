Подтвердить свое участие в программе IT-ипотеки компаниям нужно до 20 сентября

Архивное фото Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры России напоминает компаниям о необходимости подтвердить в ФНС свое участие в программе IT-ипотеки для оформления их сотрудниками кредита по льготной ставке.

"ИТ-компаниям необходимо до 20 сентября подать в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны по коду 10062 для того, чтобы их сотрудники могли оформить ИТ-ипотеку по льготной ставке до 6%. Такие данные позволяют проверить, что заёмщик работает в компании, применявшей в прошлом году налоговые льготы. Это требование является ключевым при оформлении ИТ-ипотеки", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Минцифры обращает внимание, что при подаче согласия компании необходимо проверить, чтобы в поле "Код комплекта сведений" было указано "10062", период раскрытия налоговой тайны - с 2024 года, а также следовать инструкции, размещенной на сайте министерства.

Там уточнили, что информация о направленных до 20 сентября согласиях поступит в Минцифры до 25 сентября, после чего перечень компаний для участия в программе ИТ-ипотеки будет обновлён.

Минцифры отмечает, что при своевременной передаче компанией согласия в ФНС её сотрудники смогут получить ИТ-ипотеку на льготных условиях в 2025 году.

По данным министерства, в настоящее время ИТ-ипотеку могут предоставить своим сотрудникам более 6 тыс. ИТ-компаний, и этой мерой поддержки воспользовались уже порядка 88 тыс. специалистов.



