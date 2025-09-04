Итоги саммита ШОС: в чем замысел китайской Инициативы глобального управления?

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Закончившийся в Китае саммит ШОС был совершенно беспрецедентным и по величине, и по представительству, и по количеству подписанных и принятых документов. О том, каким видится в Китае этот форум, наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседовал с заместителем директора ИМЭМО им. Е. М. Примакова профессором РАН Александром Ломановым.

Китай предлагает новую систему управления миром?

Корр.: Документов за два дня работы форума принято на разных уровнях очень много. Но какие из них основополагающие, а какие - лишь пожелания типа "лучше жить в мире и дружбе"? Уже ясно, как в Китае их оценивают?

Ломанов: Китайские СМИ, в особенности центральная партийная пресса, ставят в центр внимания Инициативу глобального управления, выдвинутую на пленарном заседании форума лидером Китая Си Цзиньпином. Это ясное указание на повышение влияния ШОС. Организация демонстрирует свою способность заниматься не только проблемами безопасности и взаимовыгодного сотрудничества. Она становится объединяющей площадкой для всех стран, независимо от их размера и экономической мощи, стремящихся реформировать механизмы глобального управления, чтобы привести их в соответствие с современными реалиями и, главное, с положениями Устава ООН.

Корр.: Неужели Китай предлагает новую систему управления миром? Я смотрел отклики в западной печати. Там говорят, что ШОС сейчас претендует на замену Организации Объединенных Наций, которая, по мнению Китая, бездействует, а ШОС будет действовать активно. В какой степени это соответствует действительности?

Ломанов: Для Китая идея отмены или замены Организации Объединенных Наций абсолютно неприемлема. Речь идет о том, чтобы принципы, заложенные в Уставе Организации Объединенных Наций, были более широко представлены в деятельности международных организаций и объединений.

Западные эксперты ищут в действиях "мирового большинства" некий вызов Западу, скрытую угрозу, стремление демонтировать существующие механизмы глобального управления. Но если вникнуть в формулировки китайской инициативы, увидим, что речь как раз идет о том, чтобы ШОС и другие организации, в которых участвует Китай, в максимальной степени руководствовались в своей деятельности международным правом и принципами Устава ООН.

Подразумевается, что Запад все дальше отходит, а, возможно, уже полностью отошел в своей политике от этих принципов, перейдя к методам запугивания и давления. Китай упрекает Запад в приверженности "менталитету холодной войны" и в стремлении создавать замкнутые группировки, нацеленные на защиту узких корыстных интересов группы стран, а не на решение проблем всего человечества.

На форуме ШОС произошла достройка, дальнейшая конкретизация китайского видения будущего нашей планеты. Ранее Китай уже поделился своим пониманием того, как должны быть налажены отношения в области экономического сотрудничества, в сферах безопасности и цивилизационного диалога. Теперь Си Цзиньпин сказал, что призывает страны-единомышленницы присоединиться к его Инициативе глобального управления.

Корр.: В России он видит единомышленника?

Ломанов: На встрече с президентом Путиным в Пекине Си Цзиньпин подчеркнул, что наши две страны имеют сходное мнение по поводу системы глобального управления. Он отметил, что обе страны придерживаются суверенного равенства, соблюдения международного права и многосторонности. Все эти принципы являются ключевыми компонентами Инициативы глобального управления. Согласно китайским сообщениям, Владимир Владимирович сказал, что председатель Си Цзиньпин выдвинул чрезвычайно своевременную и необходимую инициативу, что она очень важна для решения проблемы дефицита глобального управления в современном мире.

Китай учел уроки СССР?

Корр.: Инициатива подспудно не означает стремления Китая стать мировым лидером в политике?

Ломанов: Китай стремится стать ответственной мировой державой, способной вносить свой вклад в развитие человечества, в решение общечеловеческих проблем. В период перестройки во второй половине 1980-х годов в СССР распространилось понятие общечеловеческих ценностей, началось обсуждение путей решения общечеловеческих проблем. Эти мысли не были ошибочными. Но Советский Союз попытался заняться решением глобальных проблем и продвижением общечеловеческих ценностей, не обладая достаточно твердым базисом - устойчивой экономикой.

Китай учел этот урок. В качестве первой или второй экономики мира – тут есть разные способы подсчета – Китай начал говорить о всеобщих ценностях человечества, которые должны сблизить все страны, все нации, все цивилизации. С китайской точки зрения, эти ценности никому нельзя навязать. Китай не хочет быть гегемоном, он хочет сформировать широкий международный консенсус.

Не Вторая мировая, а Всемирная антифашистская война

Корр.: Нельзя не отметить и тот факт, что президент России принял участие в торжествах по случаю окончания Второй мировой войны.

Ломанов: Это показывает, что наши страны бережно хранят память об истории Второй мировой войны. В Китае ее называют Всемирной антифашистской войной.

Корр.: Красиво звучит!

Ломанов: Этот термин позволяет избежать спора о том, когда началась Вторая мировая война и какие регионы мира она затронула. Речь идет о том, что на Западе главной силой сопротивления фашизму был Советский Союз, на Востоке – Китай. В целом это была огромная всемирная антифашистская война, которая началась еще в начале 1930-х годов. На протяжении многих лет Китаю приходилось сопротивляться Японии в одиночку, лишь потом все разрослось до более крупных масштабов. В итоге Китай входит на равных в ряды победителей.

Российско-китайские документы

Корр.: Мы говорили о том, что касается глобальных проблем. А о российско-китайских отношениях? Визит президента России тоже можно назвать беспрецедентным и по длительности, и по количеству встреч и, по-моему, по подписанным документам.

Ломанов: В России большое внимание привлекла новость о подписании юридически обязывающего меморандума между "Газпромом" и китайской нефтегазовой компанией по поводу строительства газопровода "Сила Сибири-2". Это очень важная новость с точки зрения экономического сотрудничества и долгосрочных перспектив еще более тесного сближения России и Китая – тем более на фоне санкций.

Корр.: Но это всего лишь меморандум, это не договор.

Ломанов: Это ясный признак того, что даже в условиях большого давления наши страны планируют углубление сотрудничества. Китай показывает готовность развивать отношения с Россией исходя из приоритета защиты своего экономического суверенитета.

Еще шаг к познанию "Поднебесной"

Корр.: В России достаточно быстро распространилась новость о возможности безвизовых поездок в Китай.

Ломанов: Решение Китая о предоставлении такой возможности российским гражданам открывает путь к расширению нашего знакомства с китайской культурой, вообще со страной. Этот шаг демонстрирует практическую нацеленность на продвижение двусторонних контактов на низовом межчеловеческом уровне.

В конце 90-х годов в Китае можно было слышать о том, что в российско-китайских отношениях "наверху горячо", а "внизу – холодно". Иными словами, было много общения на уровне руководителей, чиновников и прочих ответственных лиц. Они встречались и говорили про дружбу, но на уровне простых людей ничего не происходило – контактов было мало, взаимный интерес был невысок. За прошедшие десятилетия много изменилось к лучшему. После того как китайская сторона объявила, что в одностороннем порядке на год отменяет визовой режим для российских граждан с общегражданскими паспортами, можно ждать большого прогресса в развитии контактов между людьми.

Корр.: Это только для жителей пограничных районов?

Ломанов: Нет, это для всех. Сделан реальный шаг, который в состоянии серьезно активизировать поездки россиян в Китай - для деловых и туристических целей, для научных и культурных обменов. Это особенно важно для жителей российских городов, где нет китайских консульств, где отправка паспортов на оформление была связана с потерей денег и времени. Впереди большое испытание для транспортной системы. Количество россиян, которые пожелают отправиться в Китай после 15 сентября, когда вступает в силу это разрешение, может сильно увеличить нагрузку на все виды транспорта, прежде всего – на авиаперевозчиков.

Корр.: Эта мера действует только для России?

Ломанов: В Китае считают, что людские контакты важны для граждан всех стран. Безвизовый доступ в одностороннем порядке с недавних времен получили граждане Германии и Франции, ряда стран Центральной и Восточной Европы, нескольких латиноамериканских стран. Это показывает, что Китай вполне уверен в своей способности держать двери открытыми для внешнего мира без ущерба для собственной стабильности и безопасности.

Китай сделал этот шаг и в отношении России, что указывает на его желание содействовать общению с россиянами. Вспомним ту самую метафору про "холод внизу". Возможность безвизового въезда в Китай – это важная предпосылка для окончательного преодоления пришедшей из прошлого "холодности".