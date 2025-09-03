Путин назвал позитивными результаты визита в Китай

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал позитивными результаты своего многодневного визита в Китай и высоко оценил результаты как двусторонних, так и многосторонних встреч в ходе саммита ШОС и мероприятий, приуроченных к 80-летию победы над Японией.

"Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд. Документы, которые были приняты всеми участниками, они все нацелены на будущее", - сказал Путин журналистам в Пекине.

Глава государства особо выделил китайскую инициативу о глобальном управлении. "Мне кажется, что это очень своевременно и, что важно, она, эта инициатива, направлена на позитив в работе с теми странами, которые собрались на саммите в Китае, и нашими возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день не желают заявлять об этом партнерстве", - отметил Путин.

Касаясь и визита в КНР, и формата работы в этой стране, президент РФ подчеркнул: "Такой формат позволяет говорить не только за столом переговоров, но и в неформальной обстановке, многократно встретиться в абсолютно дружеской атмосфере, поговорить на любую тему, которая представляет взаимный интерес".