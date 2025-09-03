Поиск

Президент РФ заявил о неспособности ВСУ вести масштабные наступательные операции

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не способны вести масштабные наступательные операции, занимаясь лишь удержанием рубежей, а укомплектованность боеготовых подразделений составляет почти критические 47-48%.

"Расслабляться нельзя, это (переброска частей ВСУ с одного участка линии боевого соприкосновения на другой - ИФ) может быть все, что угодно, это может быть подготовка идет резервов для того, чтобы совершить какие-то акции более-менее масштабного характера. Но предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у противника, у ВСУ на сегодняшний день нет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР.

В РоссииПутин заявил об успешном наступлении военных на всех направлениях в зоне СВОЧитать подробнее

"Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи", - добавил он.

Путин сказал, что "это не единичные примеры, это происходит чуть ли не на всей линии боевого соприкосновения".

"Это свидетельство того, что, как не только мы считаем, но и, кстати говоря, западные эксперты, что резервов у ВСУ становится все меньше, а боеготовые подразделения укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Это уже у самой критической черты ситуация находится", - сказал он.

"Тем не менее боевые действия это вещь и сложная, и жестокая. Поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует", - уточнил президент, отвечая на часть вопроса журналиста, возможно ли завершение боевых действий в какое-то ближайшее время.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин ВСУ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил об успешном наступлении военных на всех направлениях в зоне СВО

Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины

Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины

Президент РФ предложил Зеленскому приехать в Москву для встречи с ним

Путин назвал позитивными результаты визита в Китай

Главу киноклуба "Ельцин Центра" не стали штрафовать по делу о дискредитации ВС

Восточный экономический форум - 2025

В Минфине допустили, что программа льготной ипотеки станет более адресной

В Минфине допустили, что программа льготной ипотеки станет более адресной

Песков отметил, что канцлер ФРГ допустил "нехорошие" высказывания в адрес Путина

Песков отметил, что канцлер ФРГ допустил "нехорошие" высказывания в адрес Путина

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });