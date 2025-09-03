Президент РФ заявил о неспособности ВСУ вести масштабные наступательные операции

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не способны вести масштабные наступательные операции, занимаясь лишь удержанием рубежей, а укомплектованность боеготовых подразделений составляет почти критические 47-48%.

"Расслабляться нельзя, это (переброска частей ВСУ с одного участка линии боевого соприкосновения на другой - ИФ) может быть все, что угодно, это может быть подготовка идет резервов для того, чтобы совершить какие-то акции более-менее масштабного характера. Но предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у противника, у ВСУ на сегодняшний день нет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР.

"Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи", - добавил он.

Путин сказал, что "это не единичные примеры, это происходит чуть ли не на всей линии боевого соприкосновения".

"Это свидетельство того, что, как не только мы считаем, но и, кстати говоря, западные эксперты, что резервов у ВСУ становится все меньше, а боеготовые подразделения укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Это уже у самой критической черты ситуация находится", - сказал он.

"Тем не менее боевые действия это вещь и сложная, и жестокая. Поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует", - уточнил президент, отвечая на часть вопроса журналиста, возможно ли завершение боевых действий в какое-то ближайшее время.