Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы продлил до начала ноября меру пресечения блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в реабилитации нацизма, сообщили в среду в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд продлил Арсену Маркаряну срок содержания под стражей еще на 2 месяца, до 09 ноября 2025 года", - сказали в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается, его ход и результаты на контроле в прокуратуре, добавили там.

Таганский суд 26 августа арестовал Маркаряна на 17 суток.

Блогер обвиняется в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК).

Ему вменяют оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное через интернет. Маркарян не признал вину, в суде он возражал против ареста.

"В феврале 2025 года Маркарян разместил в одном из видеохостингов на канале, доступном для просмотра неограниченному кругу лиц, видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества", - сообщали ранее в прокуратуре.

По данным прокуроров, Маркарян заявляет, что не узнает человека на этом видео, "канал мне не знаком , я его не создавал и не администрировал, (…) данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял".

