Что произошло за день: среда, 3 сентября

Заявления Владимира Путина по итогам визита в Китай, сообщение Минобороны РФ о контроле примерно над половиной Купянска

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил, что, если Владимир Зеленский готов, встреча с ним может состояться в Москве. Президент РФ снова сообщил, что никогда не исключал подобной встречи, но усомнился в том, что в ней есть смысл.

- Путин на фоне заявлений Трампа о заговоре России, Китая и КНДР отметил, что президент США не лишен чувства юмора. Он заявил, что за время его пребывания в Китае никто не высказывался отрицательно о действующей администрации США. Позднее сам Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.

- Президент РФ расценил заявления канцлера ФРГ в свой адрес как неудачную попытку снять ответственность с "коллективного Запада" за трагедию на Украине. Так он ответил на просьбу прокомментировать слова Мерца, назвавшего Путина "военным преступником".

- В отношениях России и Азербайджана есть проблемы, но все встанет на свои места, заявил президент РФ по итогам визита в Китай.

- Владимир Путин встретился с Ким Чен Ыном в Пекине. Президент РФ и глава КНДР сначала провели переговоры с участием делегаций, а затем продолжили общение один на один.

- Российская армия контролирует около половины территории Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

- Таганский суд Москвы продлил до 9 ноября арест блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма.

- ЦБ РФ отозвал лицензию у санируемого банка "Таврический" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации.

- В Минфине допустили, что программа льготной семейной ипотеки может стать более адресной, "ориентированной на семьи, где рождается большее количество детей".

- В Москве запустили пассажирское движение первого в РФ беспилотного трамвая по маршруту №10 от метро "Щукинская" до остановки "Улица Кулакова".