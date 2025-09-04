Поиск

Росатом с 2028-29 гг будет наращивать заимствования для финансирования строительства АЭС -

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Росатому" к концу десятилетия придется наращивать заимствования для финансирования программы возведения новых станций, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Очевидно, что наш путь не будет усыпан розами. И есть задачи, которые предстоит решить в период ближайшего десятилетия. В первую очередь, в части стоимости заемных денег, потому что где-то с 2028-2029 гг. нам придется так системно занимать ресурсы на строительство атомных электростанций", - сказал Лихачев, выступая на сессии ВЭФ-2025 в четверг.

В начале года правительство утвердило генсхему размещения объектов электроэнергетики, в части АЭС документ предполагает, в частности, строительство Сибирской АЭС в Иркутской области с двумя блоками на 2,51 ГВт, Северской АЭС в Томской области на 2,51 ГВт, Южной АЭС на 2,4 ГВт, Приморской АЭС на 2 ГВт и Хабаровской АЭС (два блока на 1,2 ГВт). Также речь шла о четырех новых блоках на Курской АЭС-2 на 4,8 ГВт и двух новых блоках на Смоленской АЭС (2,4 ГВт), новом блоке Нововоронежской АЭС-2 на 1,2 ГВт, двух допблоках на ЛАЭС-2 (2,3 ГВт), двух на Кольской АЭС-2 (1,8 ГВт), а также о Южно-Уральской АЭС (2,51 ГВт).

Лихачев на ВЭФ рассказал о планах "Росатома" в части Приморской АЭС, график строительства которой предусматривает ввод двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый в 2033-2035 гг.

"Практически выбрана площадка, нам предстоит провести анализ инвестиционного сценария, создать все обоснования безопасности, поработать с населением и выйти на площадку уже в следующем году. А до конца года появится новое юридическое лицо - Приморский филиал концерна "Росэнергоатом", так устроена наша система атомных электростанций", - заявил он.

Также Лихачев напомнил о якутском проекте с участием "Росатома" - строительстве АЭС малой мощности для энергоснабжения золотодобывающего месторождения Кючус.

"Аппетит приходит во время еды: мы говорили про один блок 55-мегаваттный "РИТМ-200", сейчас мы переформатируемся "на марше" уже в двухблочную станцию", - сказал глава "Росатома".

