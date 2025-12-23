В порту Тамань ликвидировали возгорание на трубопроводе после атаки БПЛА

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали возгорание на подводящем трубопроводе в порту Тамань после атаки БПЛА в ночь на понедельник, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 9:15 оперативные службы полностью потушили подводящий трубопровод с мазутом", - говорится в сообщении.

22 декабря было ликвидировано возгорание на танкере и причале.

Как сообщалось, в ночь с 21 на 22 декабря Темрюкский район Краснодарского края подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков в поселке Волна на одном из терминалов произошли возгорания - повреждены два причала, два судна и трубопровод. На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. м.

Кроме того, от падения обломков БПЛА пострадали два резервуара. Разлива нефтепродуктов нет.