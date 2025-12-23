Поиск

Образовательная лицензия "Шанинки" приостановлена

Образовательная лицензия "Шанинки" приостановлена
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рособрнадзор приостановил образовательную лицензию Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка"), следует из реестра лицензий, размещенного на сайте ведомства.

"Наименование организации: образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования "Московская высшая школа социальных и экономических наук". Регистрационный номер: Л035-00115-77/00096857. Статус: приостановлена", - сообщается на сайте ведомства.

Приостановка образовательной лицензии означает, что учебное заведение не имеет права вести образовательную деятельность, набирать новых студентов и выдавать дипломы государственного образца до устранения нарушений.

18 ноября Рособрнадзор лишил государственной аккредитации "Шанинку" по нескольким образовательным программам – "Психология" (бакалавриат и магистратура), "Менеджмент" (бакалавриат) и "Социология" (бакалавриат). В ведомстве пояснили, что решение о лишении аккредитации было принято по результатам проверки образовательной деятельности "Шанинки", на основании судебных решений, вынесенных 23 июня и 11 сентября, и в связи с неисполнением предписания в части нарушения требований аккредитационных показателей.

23 апреля Рособрнадзор запретил прием на обучение в Московскую высшую школу социальных и экономических наук на год из-за неисполнения предписания об устранении выявленных в ноябре 2024 года нарушений.

Рособрнадзор Шанинка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВС разъяснил, что непризнание вины и отсутствие раскаяния не могут отягчать наказание

 ВС разъяснил, что непризнание вины и отсутствие раскаяния не могут отягчать наказание

ФСБ выявила крупный канал нелегального транзита мигрантов через РФ в Европу

Образовательная лицензия "Шанинки" приостановлена

 Образовательная лицензия "Шанинки" приостановлена

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 29 БПЛА над шестью регионами

МИД РФ опроверг сообщения об эвакуации посольства России из Венесуэлы

Экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду может быть больше прогнозных 53-55 млн тонн

 Экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду может быть больше прогнозных 53-55 млн тонн

В Кремле ожидают разъяснений по поводу прорыва на переговорах США по Украине

Что произошло за день: понедельник, 22 декабря

Летевший из ОАЭ самолет "Уральских авиалиний" сел по техпричине в Ашхабаде

РСТ прогнозирует потребность российской туриндустрии в 300 тыс. специалистах к 2030 году
Хроники событий
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7942 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });