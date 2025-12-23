Образовательная лицензия "Шанинки" приостановлена

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рособрнадзор приостановил образовательную лицензию Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка"), следует из реестра лицензий, размещенного на сайте ведомства.

"Наименование организации: образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования "Московская высшая школа социальных и экономических наук". Регистрационный номер: Л035-00115-77/00096857. Статус: приостановлена", - сообщается на сайте ведомства.

Приостановка образовательной лицензии означает, что учебное заведение не имеет права вести образовательную деятельность, набирать новых студентов и выдавать дипломы государственного образца до устранения нарушений.

18 ноября Рособрнадзор лишил государственной аккредитации "Шанинку" по нескольким образовательным программам – "Психология" (бакалавриат и магистратура), "Менеджмент" (бакалавриат) и "Социология" (бакалавриат). В ведомстве пояснили, что решение о лишении аккредитации было принято по результатам проверки образовательной деятельности "Шанинки", на основании судебных решений, вынесенных 23 июня и 11 сентября, и в связи с неисполнением предписания в части нарушения требований аккредитационных показателей.

23 апреля Рособрнадзор запретил прием на обучение в Московскую высшую школу социальных и экономических наук на год из-за неисполнения предписания об устранении выявленных в ноябре 2024 года нарушений.