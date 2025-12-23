ФСБ выявила крупный канал нелегального транзита мигрантов через РФ в Европу

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании организатора и 20 участников преступной группы, занимавшихся легализацией под видом фиктивных приглашений въезда мигрантов из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Ближнего Востока в РФ.

"Злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в оформлении фиктивных приглашений от номинальных юридических лиц, с целью последующего их въезда на территорию страны по деловым визам", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы во вторник.

В настоящее время, по данным ФСБ, задержаны и арестованы организатор и 20 активных участников группы.

"Установлено, что основную клиентскую базу группировки составляли мигранты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, намеревавшиеся использовать территорию РФ для транзитного проезда в страны Европы либо незаконного осуществления трудовой деятельности", - заявили в ЦОС.

После въезда иностранных граждан в РФ приглашающая сторона предусмотренные законодательством обязанности не выполняла, что позволяло мигрантам бесконтрольно перемещаться по территории страны.

"В период с 2024 года злоумышленниками по указанной схеме было легализовано более 2000 граждан стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, извлечен преступный доход в размере не менее 500 миллионов рублей", - отметили в ФСБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областей и Пермского края проведено 65 обысков и осмотров, допрошены более 100 участников и свидетелей противоправной деятельности.

"Изъят значительный объем поддельных миграционных документов, материалов теневой отчетности, денежных средств, а также компьютеры, офисная техника и электронные носители", - добавили в ФСБ.

МВД России возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 322.1 (организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации) УК РФ.