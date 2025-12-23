Поиск

ФСБ выявила крупный канал нелегального транзита мигрантов через РФ в Европу

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании организатора и 20 участников преступной группы, занимавшихся легализацией под видом фиктивных приглашений въезда мигрантов из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Ближнего Востока в РФ.

"Злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в оформлении фиктивных приглашений от номинальных юридических лиц, с целью последующего их въезда на территорию страны по деловым визам", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы во вторник.

В настоящее время, по данным ФСБ, задержаны и арестованы организатор и 20 активных участников группы.

"Установлено, что основную клиентскую базу группировки составляли мигранты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, намеревавшиеся использовать территорию РФ для транзитного проезда в страны Европы либо незаконного осуществления трудовой деятельности", - заявили в ЦОС.

После въезда иностранных граждан в РФ приглашающая сторона предусмотренные законодательством обязанности не выполняла, что позволяло мигрантам бесконтрольно перемещаться по территории страны.

"В период с 2024 года злоумышленниками по указанной схеме было легализовано более 2000 граждан стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, извлечен преступный доход в размере не менее 500 миллионов рублей", - отметили в ФСБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областей и Пермского края проведено 65 обысков и осмотров, допрошены более 100 участников и свидетелей противоправной деятельности.

"Изъят значительный объем поддельных миграционных документов, материалов теневой отчетности, денежных средств, а также компьютеры, офисная техника и электронные носители", - добавили в ФСБ.

МВД России возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 322.1 (организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации) УК РФ.

ФСБ Европа Ближний Восток Азиатско-Тихоокеанский регион
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВС разъяснил, что непризнание вины и отсутствие раскаяния не могут отягчать наказание

 ВС разъяснил, что непризнание вины и отсутствие раскаяния не могут отягчать наказание

ФСБ выявила крупный канал нелегального транзита мигрантов через РФ в Европу

Образовательная лицензия "Шанинки" приостановлена

 Образовательная лицензия "Шанинки" приостановлена

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 29 БПЛА над шестью регионами

МИД РФ опроверг сообщения об эвакуации посольства России из Венесуэлы

Экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду может быть больше прогнозных 53-55 млн тонн

 Экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду может быть больше прогнозных 53-55 млн тонн

В Кремле ожидают разъяснений по поводу прорыва на переговорах США по Украине

Что произошло за день: понедельник, 22 декабря

Летевший из ОАЭ самолет "Уральских авиалиний" сел по техпричине в Ашхабаде

РСТ прогнозирует потребность российской туриндустрии в 300 тыс. специалистах к 2030 году
Хроники событий
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7942 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });