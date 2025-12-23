ВС разъяснил, что непризнание вины и отсутствие раскаяния не могут отягчать наказание

Поиск

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Непризнание подсудимым вины, отсутствие с его стороны раскаяния, а также позиция потерпевшего не должны рассматриваться судом в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, разъяснил Верховный суд.

"Непризнание лицом своей вины, отсутствие раскаяния в содеянном, мнение потерпевшего о назначении подсудимому строгого наказания не отнесены законом к обстоятельствам, отягчающим наказание, в связи с чем суд не должен ссылаться на них в приговоре при назначении наказания", - говорится в принятом во вторник постановлении Пленума Верховного суда.

Вместе с тем, отмечается в документе, суд вправе признать отягчающими наказание и те обстоятельства, которые не указаны в качестве таковых в обвинительном заключении, но установлены в ходе судебного разбирательства.

В целом, обсуждая практику назначения судами уголовного наказания, Верховный суд признал, что предусмотренный Уголовным кодексом перечень обстоятельств, отягчающих наказание, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Верховный суд РФ
