Скончался пострадавший после обрушения горной породы на руднике в Якутии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина, пострадавший после схода породы на руднике в Оймяконском районе Якутии, скончался, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"По оперативным данным в результате схода породы на участке погиб проходчик 1977 г.р. Прокуратура Оймяконского района проводит проверку", - говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба следственного управления СК России по Якутии сообщает, что на место обрушения породы выехал следователь.

В пресс-службе правоохранительных органов "Интерфаксу" сообщили, что название компании, на чьем руднике произошло обрушение породы, уточняют.

Всего на объекте находились 55 человек. Работа рудника остановлена до обследования и выяснения причин.

Якутия Оймяконский район
