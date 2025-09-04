ЦБТ прорабатывает сервис дистанционной продажи энергетиков и российского вина

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы) прорабатывает сервис дистанционной продажи энергетиков и российского вина, сообщил журналистам генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"ЦБТ совместно с партнёрами готовит к запуску сервис подтверждения возраста при покупке тонизирующих напитков, в том числе в онлайне. Соответствующий пилотный проект находится в проработке. Для дистанционной продажи других категорий товаров - например, российского вина - может использоваться аналогичное технологическое решение", - сказал Поволоцкий.

При этом он отметил, что необходимым условием для запуска доставки вина является не только готовность технологических решений, но и наличие соответствующей нормативной базы.

Кроме того, Поволоцкий сообщил, что ЦБТ также работает над подтверждением возраста по биометрии при покупках в офлайне. "В вендингах такой сервис будет применяться при покупке энергетиков, на кассах самообслуживания - при покупке любых товаров с возрастными ограничениями", - уточнил глава ЦБТ.

"На сегодняшний день биометрия - единственный надежный инструмент подтверждения возраста в онлайне. Достоверность проверки возраста достигается за счет интеграции двух государственных систем - ЕБС и ЕСИА. Таким образом, исключается возможность продажи товаров с возрастными ограничениями несовершеннолетним", - заключил гендиректор ЦБТ.