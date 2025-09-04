МИД РФ объявил о высылке эстонского дипломата из Москвы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве, заявили в МИД РФ.

В сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что "4 сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги".

На Смоленской площади отметили, что "главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 13 августа "persona non grata" без каких-либо на то оснований дипломата посольства Российской Федерации в Таллине".

"Исходя из принципа взаимности российской стороной было заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны также было доведено, что любые враждебные действия Таллина не останутся без ответа", - заявили в МИД России.